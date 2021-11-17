صرف صحي الإسكندرية: موجة شديدة من عدم الاستقرار الجوي خلال أيام

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، إنّ أمطارًا هطلت على محافظة الإسكندرية طوال ساعات الليل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن الهيئة استعدت لحالة هطول الأمطار قبلها بـ24 ساعة، واصفًا التغيرات المناخية في الوقت الحالي بأنّها شديدة الصعوبة وبات من الصعب التنبؤ بآثارها وكمياتها.

وأوضح أنّ النوة الحالية التي تضرب المحافظة (نوة المكنسة) غير قوية، لكنّ هناك توقعات بأنّ تسود حالات قوية جدًا من عدم الاستقرار على الإسكندرية خلال أيام (الأسبوع المقبل) وفقًا للتنبؤات الصادرة عن هيئة الأرصاد.

ولفت إلى نشر سيارات لشفط المياه، مع استمرار أعمال رفع الكفاءة وتطهير الشنايش والأنفاق الخاصة بالصرف الصحي والبيارات، مؤكّدًا أن العاملين موجودن في الشارع على مدار 24 ساعة.

وأوضح أن تلك الأعمال مستمر لحين انتهاء حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.