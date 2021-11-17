أمريكا تمول شركات الدواء لإنتاج مليار جرعة من لقاح كورونا

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمويل شركات تصنيع الأدوية، ومن بينها فايزر وموديرنا؛ للتوسع في الطاقة الإنتاجية المحلية للقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال بمقدار مليار جرعة سنويا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتهدف الخطة، التي وصفها مسؤولون مطلعون قبل إعلانها اليوم الأربعاء، إلى زيادة توافر لقاحات كورونا وبناء القدرة على مواجهة أي جائحة في المستقبل.

وتعهد بايدن بالتبرع بـ1.1 مليار جرعة خلال العام المقبل، لكن الدول الغنية تواجه دعوات لتقديم المزيد من اللقاحات لمواجهة عدم المساواة في توافر اللقاحات.