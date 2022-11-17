 الرئيس التونسي يوجه بسرعة تفادي الأزمة البيئية بصفاقس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس التونسي يوجه بسرعة تفادي الأزمة البيئية بصفاقس

أ ش أ
نشر في: الخميس 17 نوفمبر 2022 - 12:21 ص | آخر تحديث: الخميس 17 نوفمبر 2022 - 12:21 ص

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للأزمة البيئية في صفاقس بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد مع وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، والذي تناول خلاله الوضع البيئي بصفاقس.

ونقل بيان لرئاسة الجمهورية عن الرئيس قيس سعيد قوله إن هذا الوضع غير طبيعي، بل الهدف منه تأجيج الأوضاع بكل الوسائل، مؤكدا أن صفاقس التي تعاني أصلا من التلوث يتم اليوم التنكيل بسكانها بعدم رفع الفضلات وحرقها مما زاد الأوضاع تفاقما.

وشدد رئيس الجمهورية على أن الدولة التونسية موحدة، وأن الاستقلالية التي تتمتع بها الجماعات المحلية لا يمكن أن تؤدي إلى المس بوحدتها، مشيرا إلى أن الحل لن يكون بتفضيل جهة على آخرى، ولكن بناء على معطيات علمية تأخذ في الاعتبار مصلحة الجميع على قدم المساواة.

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