بلغ تعداد سكان العالم أمس الثلاثاء الـ8 مليارات نسمة، وبينما احتل الخبر العناوين والشاشات إلا أن قليلين من تحدث عن المولودة التي أوصلت سكان العالم لذلك الرقم، وهي طفلة فلبينية تم إعلان تعداد سكان العالم بعد ولادتها.

وذكرت قناة بي بي سي البريطانية، إن الطفلة رقم 8 مليار من سكان العالم هي فينيس سمنباج، والتي ولدت 1.29 صباح ليل الثلاثاء بتوقيت الفلبين.

وجرت ولادة الطفلة بمستشفى هوزي فيبالا بإحدى ضواحي العاصمة مانيلا، وفقا لهيئة السكان والتنمية الفلبينية.

وبخلاف ما وقع مع فينيس، فقد تبنت الأمم المتحدة من قبل إعلان أسماء الأطفال رقم 5 مليار و6 مليار و7 مليار.

وتم إعلان الطفل رقم 5 مليار في تاريخ غير معروف وهو الكرواتي كريسنت الذي ولد بمستشفى زاغروب.

ونال المولود رقم 6 مليار عدنان مافيك، الشهرة الأوسع إذ أعلن كوفي عنان، سكرتير عام الأمم المتحدة بنفسه عن ولادته لتقود الشهرة البوسني عدنان ليلتقط الصورة التذكارية مع كرستيانو رونالدو ذات مرة.

وتحدث عدنان بالأمس معلقا على بلوغ العالم الـ8 مليار موضحا دهشته بمدى تكاثر أعداد الناس منذ ولادته عام 1999.

وتم الإعلان عن المولودة رقم 7 مليار عام 2011 وهي البنغالية سوديا سلطانة والتي استقبلتها الكاميرات التلفزيونية إذ لم تتم يوما من عمرها وبعد سنوات مع بلوغ العالم الـ8 مليارات تحدثت أسرة سوديا عن الطفلة رقم 7 مليار بأنها تحلم أن تكون طبيبة مستقبلا.

ويذكر أنه رغم بلوغ العالم الـ8 مليارات، إلا أن معدل نمو العالم تراجع كثيرا لـ1% سنويا منذ الستينيات بينما تشير التوقعات أن ينحصر نصف الزيادة السكانية الأعوام القادمة في 8 دول على رأسها مصر والفلبين موطن الطفلة الـ8 مليار والهند وغيرها.