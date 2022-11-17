 زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب ولاية تكساس الأمريكية - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب ولاية تكساس الأمريكية

د ب أ
نشر في: الخميس 17 نوفمبر 2022 - 1:15 ص | آخر تحديث: الخميس 17 نوفمبر 2022 - 1:15 ص

ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختر غرب ولاية تكساس الأمريكية مساء الأربعاء.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 5ر5 أميال تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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