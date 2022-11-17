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ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختر غرب ولاية تكساس الأمريكية مساء الأربعاء.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 5ر5 أميال تحت سطح الأرض.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.