ذكرت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الخميس، أن من المتوقع أن الحد الأدنى للضريبة على الشركات، بواقع 15%، 3ر2 مليار جنيه إسترليني (7ر2 مليار دولار) سنويا في غضون 5 سنوات.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه وفقا لبيان الخريف لوزارة الخزانة، سيتم تطبيق الحد الأدنى للضريبة على الشركات، في إطار اتفاق عالمي أوسع للقواعد الضريبية العالمية، على فترات محاسبية بدءا من 31 ديسمبر عام 2023 أو قبله.



وسيشمل اقتراح الحد الأدنى للضريبة على الشركات، وهو الركيزة الثانية للاتفاق العالمي، قاعدة تضمين الدخل.



ووفقا للبيان، "سيطلب من الشركات الكبيرة، متعددة الجنسيات، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، دفع ضريبة إضافية في المناطق التي تخضع عملياتها الخارجية لضريبة فعلية لكنها تقل عن 15%".



كما تعتزم الحكومة تطبيق قاعدة الأرباح غير مستوفية الضرائب، والمستهدف تطبيقها، عندما لا تطبق دول أخرى، قاعدة تضمين الدخل.