مسلحون يقتلون 11 شخصا في قرية زراعية بوسط نيجيريا

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قتل مسلحون 11 شخصا وأصابوا كثيرين آخرين في هجوم بشمال وسط نيجيريا، وفقا لما قاله مسؤولون اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان لماكوت سيمون ماتشام المتحدث باسم ولاية بلاتو إن حاكم الولاية "أمر قوات الأمن بملاحقة الإرهابيين" الذين أدى هجومهم إلى "مقتل 11 شخصا" في قرية ميكاتاكو.

ويقول شهود عيان إن الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء نفذه رجال مسلحون أطلقوا النار عشوائيا وأحرقوا المنازل.

وقال ألفريد ألابو المتحدث باسم الشرطة في ولاية بلاتو لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إنه تم إرسال مجموعة من الضباط إلى المنطقة.

ورغم أن أحدا لم يعلن مسؤوليته عن الهجوم، فإن الشرطة تشتبه في تورط رجال من ميليشيا الفولاني في الهجوم.

وشن رعاة جماعة الفولاني العرقية، خلال السنوات القليلة الماضية، هجمات على المجتمعات الزراعية المحلية في وسط نيجيريا في محاولة لإجبار السكان على ترك أراضيهم.

وتركت جماعة الفولاني، ذات التقاليد البدوية ، شمال نيجيريا بسبب الجفاف، بحثا عن طعام لحيواناتهم في جنوب ووسط نيجيريا.

وازدادت النزاعات على الأراضي الخصبة، اللازمة لزراعة الغذاء ورعي الماشية، في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 206 ملايين نسمة.