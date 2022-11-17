الصين: شي جين بينج لم ينتقد رئيس الوزراء الكندي بشأن محادثاتهما في بالي

نفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، قيام الرئيس الصيني شي جين بينج بتوجيه انتقادات لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وذلك غداة نشر مقطع فيديو لشي جين بينج وهو يواجه ترودو في قمة مجموعة العشرين بشأن تسريبات للصحافة عن تفاصيل محادثات جرت بينهما.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينج في مؤتمر صحفي، أن بكين تدعم إجراء تبادلات صريحة طالما يتم إجراؤها على قدم المساواة، مضيفة أن الصين تأمل في أن تتخذ كندا إجراءات لتحسين العلاقات الثنائية.

وتابعت نينج، أن مقطع الفيديو الذي سجل محادثة قصيرة عقدها الزعيمان خلال قمة مجموعة العشرين أمر طبيعي للغاية"، وضمت قائلة: "لا أعتقد أنه ينبغي تفسيره على أنه الرئيس شي ينتقد أو يتهم أي شخص".

وفي مقطع الفيديو الذى تم تداوله على نطاق واسع، قال الرئيس الصيني مخاطبا ترودو في مقطع فيديو متداول من قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا،: "كل ما تحدثنا عنه تم تسريبه للصحف، وهو أمر غير مناسب. تلك ليست طريقة عمل المفاوضات. فإذا كان هناك صدق في التعامل، يمكننا التحدث باحترام متبادل، وإلا (ملوحا بيديه) يصعب القول"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

من جهته، علق ترودو على هذا الموقف، قائلا إنه "ليس كل محادثة ستكون سهلة لكن من المهم جدا أن نواصل الوقوف من أجل الأشياء المهمة للكنديين، هذا شيء نفعله دائما وسنواصل فعله"، وفقا لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

وبسؤاله عما إذا كان الرئيس الصيني فعلا غاضبا أو أنه كان يستعرض قوته، قال ترودو: "نعلم أن الصين لاعب مهم على الساحة الدولية في الاقتصاد ولها تأثير كبير على الأحداث حول العالم، تحتاج كندا للانخراط بشكل بناء ومباشر في القضايا التي يمكن أن نعمل عليها معا في الوقت الذي نبقى هناك لمناقشة قضايا حقوق الإنسان".

وحول إذا ما كان قد تجاهل مخاوف شي في مقطع الفيديو، لم يجب رئيس الوزراء الكندي بشكل مباشر، وبدلا من ذلك أكد على أن كندا يجب أن تحقق التوازن الصحيح بين خلافاتها مع الدول الأخرى والعمل بشكل بناء مع تلك الدول، وهو ما قال إنه توازن ستسعى كندا دائما لتحقيقه.