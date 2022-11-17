أكثر من 10 مصابين في انفجار بولاية ماريلاند الأمريكية (فيديو)

أصيب ما لا يقل عن 12 شخصا في انفجار وحريق في مبنى سكني بولاية ماريلاند في مقاطعة مونتغومري الأمريكية حسبما أفادت محطة التلفزيون المحلية فوكس7.

ووقع الحادث صباحا في غايثرسبيرغ وهذه ثالث أكبر مدينة في ولاية ماريلاند.

وأدى الانفجار والحريق إلى انهيار هيكل المجمع السكني، كما لحقت أضرار ببعض المباني المجاورة.

وتشير المحطة إلى أن السكان المحليين أبلغوا عن شم رائحة الغاز قبل الانفجار.

وبحسب متحدث باسم خدمة الإطفاء، تم نقل 10 من الضحايا 12 إلى المستشفى، اثنان منهم بجروح خطيرة، ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات أخرى.

وقالت فرق الإطفاء إنه لم يتم الإبلاغ عن أي شخص في عداد المفقودين، ولكن بمجرد أن يصبح دخول المبنى آمنا، يخطط رجال الإطفاء للبحث وللتأكد من عدم وجود أي شخص آخر بالداخل.

وتقوم خدمات المدينة بالتحقيق في ظروف الحادث وأسبابه.

ويذكر أنه في 10 أغسطس، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن ثلاثة أشخاص قتلوا في مدينة ألانسفيل الأمريكية بولاية إنديانا في انفجار مبنى سكني ونتيجة للحادث، تضرر 39 منزلا، منها 11 أعلن أنها غير صالحة للسكن.