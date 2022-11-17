من هم النجوم الذين سيغيبون عن كأس العالم بسبب الإصابات؟

خاض اللاعبون الدوليون المشاركون في كأس العالم مباريات حساسة وقوية مع فرقهم حتى نهاية الأسبوع الماضي. بعضها كان حاسماً ومهماً مثل تلك التي جرت في سياق التأهل من مجموعات دوري أبطال أوروبا، أو ضمن التنافس الشديد على المراكز الأولى في قائمة البطولات المحلية.

وفيما اعتبر البعض أن استمرار البطولات، سيغني المنتخبات عن معسكرات التدريب التحضيرية لكأس العالم، لأن اللاعبين سيكونون بكامل لياقتهم البدنية قبل انطلاق النهائيات في قطر، أعرب آخرون عن مخاوف من تعرض اللاعبين لإصابات تحرمهم من المشاركة في كأس العالم.

لكن ضيق الوقت، بسبب مصادفة موعد هذه النسخة من كأس العالم في الشتاء، حال دون قرار بإيقاف البطولات المحلية قبل الانطلاق بشهر واحد على الأقل.

من هي أهم الوجوه التي أبعدتها الإصابات عن مونديال قطر؟

في فرنسا، كان من المفترض أن يشارك مهاجم منتخب المغرب في مباراته الأخيرة مع فريقه مارسيليا أمام موناكو، قبل التحاقه ببعثة كأس العالم. لكنه تعرض إلى إصابة بالغة خلال اللقاء، وخرج من أرض الملعب متأثراً بالإصابة، ليخرج في اليوم التالي خبر عدم مشاركته مع المغرب في مونديال قطر.

كان حارث قد نشر صورة بزي المنتخب المغربي على تويتر، قبل أيام قليلة من مباراة يوم الأحد، معرباً عن فخره لمشاركته ضمن صفوف "أسود الأطلس".

لعنة الإصابات قبل المونديال لحقت بنجوم آخرين مثل لاعبي خط الوسط الفرنسيين إنغولو كانتي وبول بوغبا، بالإضافة إلى المدافع برسنل كيمبيمبي.