روسيا: تمديد صفقة الغذاء تلقائيا لمدة 120 يوما إذا لم تكن هناك اعتراضات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، تجديد «صفقة الغذاء» تلقائيا لمدة 120 يوما، ما لم تكن هناك أي اعتراضات، مشيرة إلى اعتراض أي محاولة لاستخدام الممرات الإنسانية في البحر الأسود، لتنفيذ استفزازات عسكرية.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، أوضح بيان الخارجية الروسية أن صفقة الغذاء التي تم الاتفاق عليها في 22 يوليو، بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تنتهي في 18 نوفمبر.

وجاء في البيان: «تنص الوثيقة على تمديدها التلقائي لمدة 120 يومًا أخرى في حالة عدم وجود اعتراضات من أي من الأطراف. لم يتم تلقي أي اعتراضات من هذا القبيل. الجانب الروسي يسمح بالتمديد الفني "لمبادرة البحر الأسود" بدون تغيير في المواعيد والشروط».

وأكدت الوزارة في بيانها على الطبيعة «الشاملة» لحزمة الاتفاقيات الخاصة بالأغذية الأوكرانية، والتنفيذ الفعال لمذكرة تطبيع الصادرات الزراعية الروسية.

وتابعت في بيانها: «أحطنا علما بتكثيف عمل الأمانة العامة للأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد، والمعلومات التي قدمتها لنا عن النتائج المؤقتة لعملها لإزالة العوائق أمام توريد الأسمدة والأغذية الروسية، كل هذه القضايا يجب أن يتم حلها في غضون 120 يومًا، والتي تمدد خلالها (الصفقة الشاملة)».

واختتم: «كما يجب أن يكون واضحًا تمامًا، أن أي محاولة لاستخدام الممر الإنساني في البحر الأسود لأغراض عسكرية استفزازية، سيتم اعتراضها بحزم».