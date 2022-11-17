شركات النفط النرويجية ترفع توقعات الإنفاق للعام المقبل

رفعت شركات النفط والغاز الطبيعي النرويجية تقديراتها للإنفاق خلال العام المقبل إلى حوالي 150 مليار كورون (15 مليار دولار)؛ بسبب ارتفاع نفقات التشغيل، في حين كانت التقديرات في أغسطس الماضي 135 مليار كورون.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تقديرات مكتب الإحصاء النرويجي تشير إلى زيادة نفقات تنمية الحقول بنسبة 12% أدت إلى زيادة تقديرات الإنفاق للعام المقبل، وبخاصة نتيجة ارتفاع نفقات بعض المشروعات.



وذكر مكتب الإحصاء أنه من المحتمل ألا يساهم ارتفاع النفقات في زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات عن التقديرات الأولية.



في الوقت نفسه، فمع ارتفاع أسعار النفط والغاز كثيرا عن متوسط أسعار السنوت الخمس الأخيرة، بدأت شركات التنقيب عن النفط وإنتاجه يشعرون بتأثيرات تضخم أسعار المستهلك، واضطراب سلاسل الإمداد بالنسبة لمشروعاتها. وفي وقت سابق من الشهر الحالي أرجأت شركتا إكوينور وأكير بي.بي قرارهما بشأن الاستثمار في مشروع ويستنج في بحر بارنتس حتى 2026، بسبب ارتفاع التكلفة جزئيا.



في الوقت نفسه، زادت استثمارات شركات النفط والغاز النرويجية خلال العام الحالي بنسبة 5ر1% سنويا إلى 175 مليار كورون مقابل 173 مليار كورون بحسب المسح السابق لمكتب الإحصاء.