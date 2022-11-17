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مسئول أوكراني: روسيا دمرت أكثر من 330 منشأة تعليمية بالكامل حتى الآن

أ ش أ
نشر في: الخميس 17 نوفمبر 2022 - 9:54 ص | آخر تحديث: الخميس 17 نوفمبر 2022 - 9:54 ص

أكد نائب رئيس الشرطة الوطنية الأوكرانية ياروسلاف شانكو، أن القوات الروسية دمرت 337 منشأة تعليمية بالكامل حتى الآن.

وقال شانكو -حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الخميس- "إنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية، لحقت أضرار بـ 2700 منشأة تعليمية جراء القصف الروسي، منها 337 تم تدميرها بالكامل" موضحًا أنه نتيجة لذلك، كانت المهمة هي ضمان حق الأطفال في التعليم، مع مراعاة قدرات كل مرفق فردي من المؤسسات التعليمية واعتبارات السلامة في حالة الإنذار بالغارات الجوية.

وأشار إلى مقتل 431 طفلًا وإصابة 835 نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. مضيفًا: "أن هذه الأرقام ليست نهائية، مع استمرار الأعمال العسكرية، والعمل جار أيضا لتوثيق مثل هذه الحقائق في الأراضي المحررة" لافتًا إلى أن 103 أطفال تم ترحيلهم قسرًا من أوكرانيا من قبل الروس قد عادوا بالفعل إلى ديارهم.

من ناحية أخرى، قال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا -خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن بيانات وتصريحات بولندا وأوكرانيا تسعى إلى إشعال صراع مباشر بين (موسكو) وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن حادث صاروخ بولندا.

وأضاف نيبنزيا "لا يمكن تصور التصريحات غير المسئولة إطلاقا التي أصدرتها قيادة هذين البلدين" مشيرا إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتهم روسيا بالقصف فور وقوع الصاروخ في بولندا.


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