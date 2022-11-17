روسيا: نؤيد إجراء تحقيق شامل في حادث تحطم صاروخ ببولندا

قال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف، إن روسيا تؤيد إجراء تحقيق شامل في حادث سقوط صاروخ في بولندا ونشر نتائجه علنًا.

وأضاف نيتشايف - في تصريح صحفي أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الخميس - "من المؤكد أن كييف تبحث عن أي فرصة للإدلاء ببيان لا أساس له ضد روسيا والتعبير عن نقدها اللاذع ضدها".. موضحًا أنه حتى نظام كييف يجب أن يدرك أن رؤسائه الغربيين قد سئموا من هذا الأمر أيضًا، وأن الجانب الروسي يؤيد إجراء تحقيق شامل في الحادث ونشر هذه النتيجة.

وأشار إلى أن موسكو دائمًا ما يتم اتهامها بكل شىء حتى من دون أي تحقيقات.. قائلا، إن:"هذا ليس بأمر جديد لقد حدث هذا مرات عديدة، فهذه هي السياسة العامة للغرب الجماعي، حيث يمكن توجيه الاتهامات على الفور، حتى دون اتخاذ أي إجراءات تمهيدية أو إجراء تحقيقات شاملة في أي حادث".

يذكر أن وسائل إعلام عالمية نقلت عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم إن الصاروخ الذي سقط على بلدة بشيفودوف البولندية لم تطلقه القوات الروسية وإنما القوات الأوكرانية لاعتراض صاروخ روسي، لكنه سقط داخل الأراضي البولندية.

وبعد سقوط صاروخ داخل الأراضي البولندية، إثر جولة القصف الروسي على أوكرانيا، توالت ردود الفعل الدولية، وخصوصا في البداية مع الاتهامات التي وجهت إلى موسكو بأنها تقف وراء الهجوم، وهو ما نفته وزارة الدفاع الروسية.