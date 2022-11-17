المزيد من الدول تتعهد بخفض انبعاثات الميثان من الأبقار والنفط

تنضم غدا الخميس 12 دولة، على الأقل، إلى تعهد عالمي بخفض انبعاثات غاز الميثان، لتشكل زخما من أجل مواجهة الغاز الدفيء قوي التأثير، إلا أن بعض أكبر الدول في العالم من حيث حجم الانبعاثات لا تزال تقاوم ذلك بشدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وبإضافة الأعضاء الجدد، ومن بينهم أستراليا، سيصل عدد الدول الملتزمة بخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30 % بحلول نهاية العقد الحالي، إلى 140،على الأقل، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها قبل الإعلان المقرر خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) بمصر.

ومن المقرر أيضا أن يتم الكشف عن برامج من أجل الحد من انبعاثات الميثان من النفايات والقطاع الزراعي، وذلك خلال اجتماع وزاري غدا الخميس، بحسب المصادر.

وأفاد مصدر بأنه سيتم مناقشة الجهود الموسعة لتحديد أماكن تسرب الميثان سريعا باستخدام الأقمار الصناعية، حتى تحت الماء، مثل تسربات الغاز من خطي نورد ستريم 1 و 2 مؤخرا.