تراجع طفيف لعدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس، تراجعا طفيفا وغير متوقع في عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة خلال الأسبوع الماضي ليظل عند مستوياته المنخفضة التاريخية، وهو ما يؤكد قوة سوق العمل الأمريكية في حين تعاني أجزاء الاقتصاد الأمريكي الأخرى من التباطؤ.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان الأسبوعي لوزارة العمل الأمريكية القول إن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة تراجع خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 12 نوفمبر الحالي بمقدار 4000 طلب إلى 2222 ألف طلب، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرج رأيهم 228 ألف طلب جديد.



في الوقت نفسه، ارتفع عدد الحصول على إعانة بطالة مستمرة خلال الأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر الحالي بمقدار 13 ألف طلب إلى 51ر1 مليون طلب. وإذا استمر هذا الاتجاه الصعودي للطلبات فسيشير إلى ارتفاع عدد الأمريكيين الذين يظلون بدون عمل لفترة طويلة.



ورغم الجهود القوية لمجلس الاحتياط الاتحادي لإبطاء الاقتصاد بهدف كبح جماح التضخم، مازال أصحاب العمل يوظفون عمالا جددا بوتيرة قوية.