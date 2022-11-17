تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة رسالة وجهها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لرئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، وذلك بحسب ما نشره موقع «CNN عربية».

ونشرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب»، صورة الرسالة التي حملت توقيع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

رسالة سمو ولي العهد بعد لقاءه الرئيس الكوري في سيئول 🇸🇦🇰🇷@gorgeous4ew @YonhapNews pic.twitter.com/eqQ29zXXIg — ريدان الضاوي | Raidan Aldhawi (@raidanaldhawi) November 17, 2022

وجاء في الرسالة: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بفخامة الرئيس يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا، خلال زيارتنا لجمهورية كوريا، والتي تؤكد حرصنا على مواصلة تعزيز العلاقات بين بلدينا الصديقين».

وتابعت الرسالة: «ونأمل أن تسهم هذه الزيارة في خدمة تطلعاتنا ورؤانا المستقبلية لما فيه خير بلدينا وشعبينا الصديقين».

وأفاد القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية، بأن الرئيس يون سوك يول، عبّر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، عن أمله في توسيع البلدان، التعاون في مجالات البنية التحتية والصناعات الدفاعية وغير ذلك من القطاعات، ووصف المملكة بأنها شريك رئيسي لبلاده في الاقتصاد وأمن الطاقة.

وعقد الجانبان اجتماعاً ثنائياً في سول، في إطار زيارة يجريها ولي العهد لرابع أكبر اقتصاد في آسيا، حيث وصل ولي العهد السعودي أمس إلى سيول ثاني محطات جولته الآسيوية.

من جهته، قال ولي العهد السعودي إن الرياض تأمل في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية وفقا لخطط التنمية ورؤية 2030، مضيفاً: «نسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية بمجالات إنتاج الهيدروجين وخفض الكربون».

كما قال إن المملكة تسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية في تقنيات المفاعلات النووية الصغيرة.