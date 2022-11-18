 بوينج الأمريكية تعيد هيكلة وحدتها للدفاع وتكلف مدير شؤون الفضاء بمهام جديدة - بوابة الشروق
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بوينج الأمريكية تعيد هيكلة وحدتها للدفاع وتكلف مدير شؤون الفضاء بمهام جديدة

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الخميس 17 نوفمبر 2022 - 10:44 م | آخر تحديث: الخميس 17 نوفمبر 2022 - 10:44 م

تجري شركة بوينج الأمريكية العملاقة للطائرات عملية إعادة هيكلة لوحدتها الدفاعية، وتبسيط عمل ثماني قطاعات، لتصبح أربعة فقط، في أول عملية تغيير تنظيمي واسعة، أعدها الرئيس الجديد للقطاع، تيد كولبيرت.

وفي إطار عملية إعادة الهيكلة، يغادر جيم شيلتون منصب النائب الأول لرئيس الشركة لشؤون الفضاء والإطلاق في فبراير المقبل، ليصبح كبير مستشاري كولبيرت لمشروعات الفضاء المستقبلية، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ووفقا لبيان صدر اليوم الخميس، سيتولى كاي سيرز رئاسة وحدة الفضاء والاستخبارات وأنظمة التسليح التي أنشئت حديثا.

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