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زيلينسكي: إعادة الأراضي المحتلة هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب

زيلينسكي
زيلينسكي
د ب أ
نشر في: الخميس 17 نوفمبر 2022 - 3:35 م | آخر تحديث: الخميس 17 نوفمبر 2022 - 3:37 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "عودة الأراضي التي احتلتها روسيا هي السبيل الوحيد الذي سيسمح بإنهاء الحرب بين البلدين"، بحسب تعبيره.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، أن تصريحات زيلينسكي جاءت خلال مقابلة في ختام منتدى "بلومبرج" للاقتصاد الجديد في سنغافورة.

وفي حديثه عبر الفيديو مع رئيس تحرير "بلومبرج نيوز" جون ميكلثويت، شدد زيلينسكي على أن مجرد وقف إطلاق نار لن يكون كافيا، في ظل انتظار أوكرانيا عودة شبه جزيرة القرم ودونباس، والقضاء على التهديدات.

وأضاف زيلينسكي: "شبه جزيرة القرم هي جزء من أوكرانيا. هذه ليست مجرد دولة داخل دولة، إنها جزء من بلدنا وجزء من سيادتنا".

وقال: "لذلك، فإن إنهاء احتلال شبه جزيرة القرم ودونباس سيضع نهاية للحرب".

وأشار زيلينسكي أيضا إلى أن المسؤولين الأوكرانيين سيتوجهون إلى موقع الانفجار في بولندا، كي يشاركوا في التحقيق بشأن حادث مقتل شخصين، أمس الأول الثلاثاء، مضيفا أن "الأمر الأكثر أهمية هو إجراء تحقيق".


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