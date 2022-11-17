 فيديو.. بايدن يمازح مصورا روسيا: عضلاتك أكبر من رأسي - بوابة الشروق
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فيديو.. بايدن يمازح مصورا روسيا: عضلاتك أكبر من رأسي

هديل هلال
نشر في: الخميس 17 نوفمبر 2022 - 12:27 م | آخر تحديث: الخميس 17 نوفمبر 2022 - 12:27 م

في موقف طريف أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، خوفه من عضلات مصور القناة الروسية الأولى يوري شولموف.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، قال بايدن لدى رؤيته عضلات شولموف: «إنها أكبر من رأسي»، معربا عن خوفه من عضلات المصور القناة الأولى.

ورد المصور: «نعم سيدي»، فسأله بايدن: «هل نحن في نفس الفريق؟»، ليسمع في الخلفية من يقول إن المصور روسي.

فقال بايدن: «لا يهمني من أين هو! لديه عضلات ذات شأن، نحن نسمي مثل هذه العضلات (مدافع)».

من جهته، علق الرئيس ماكرون بقوله: «لعلك تتدرب جيدا».

وعلقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على رد الرئيس الفرنسي عبر قناتها بتطبيق «تليجرام»، قائلة: «انظروا إلى ماكرون، كم هو فرح، وتظهر منه إيماءات الفرح. لو سمح لـRT بدخول قصر الإليزيه، لكان رجالنا أظهروا له أمورا أخرى».


 


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