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في موقف طريف أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، خوفه من عضلات مصور القناة الروسية الأولى يوري شولموف.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، قال بايدن لدى رؤيته عضلات شولموف: «إنها أكبر من رأسي»، معربا عن خوفه من عضلات المصور القناة الأولى.

ورد المصور: «نعم سيدي»، فسأله بايدن: «هل نحن في نفس الفريق؟»، ليسمع في الخلفية من يقول إن المصور روسي.

فقال بايدن: «لا يهمني من أين هو! لديه عضلات ذات شأن، نحن نسمي مثل هذه العضلات (مدافع)».

من جهته، علق الرئيس ماكرون بقوله: «لعلك تتدرب جيدا».

وعلقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على رد الرئيس الفرنسي عبر قناتها بتطبيق «تليجرام»، قائلة: «انظروا إلى ماكرون، كم هو فرح، وتظهر منه إيماءات الفرح. لو سمح لـRT بدخول قصر الإليزيه، لكان رجالنا أظهروا له أمورا أخرى».



