قيادي لبوكو حرام يذبح عشرات السيدات لوفاة ابنه بالسحر

أقدم مقاتلو جماعة بوكو حرام المتطرفة شمال نيجيريا على ذبح 26 سيدة بعد اتهام قيادي للجماعة لهن بقتل ولده عن طريق السحر لتكون إحدى أحدث مجازر بوكو حرام منذ نشوب الصراع بولاية برنو النيجيرية.

وقال عبد الله هيجا لفرانس برس، إن اتصالا هاتفيا أبلغه مقتل 4 من قريباته ذبحا مع 9 سيدات أخريات، مضيفا أن 15 سيدة تعرضن للذبح أيضا.

وقالت الساحرة تاكولين المقيمة بالقرية التي شهدت المجزرة، إن عدد من سيدات القرية معروفات بممارسة السحر وأن القيادي الثلاثيني علي جويل اتهمهن بقتل نجله وذبح 15 منهن على إثر ذلك، مضيفة إنها تمكنت من الهرب قبل أن يقرر ذبح 12 أخريات بعد يومين.

وذكر مسؤول بولاية برنو، أن عزلة القرية عن العمران حالت دون تدخل الأمن لمنع وقوع المجزرة في سيدات القرية.

يذكر أن المنطقة المحيطة بمدينة كووزو حيث وقعت المذبحة الأخيرة تحت سيطرة بوكو حرام منذ عام 2013، إذ تستمر الجماعة بشن هجمات متفرقة على أهالي قرى المنطقة.

ويستمر العنف بوتيرة مرتفعة بولاية برنو شمال شرقي نيجيريا بين الجيش النيجيري من جهة وجماعتي بوكو حرام وولاية غرب إفريقيا لتنظيم داعش من جهة أخرى ليسفر الصراع عن مقتل مدنيين وتشريد الكثير من العائلات.