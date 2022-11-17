تسجيل أكثر من 600 حالة اعتداء جنسي بالكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا

قال جوزيبي باتوري الأمين العام لمؤتمر الأساقفة الإيطاليين في روما، اليوم الخميس، إن الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية جمعت 613 ملفا عن قضايا انتهاكات جنسية على مدى العقدين الماضيين.

وأوضح باتوري أنه تم نقل الحالات إلى مجمع عقيدة الإيمان بالفاتيكان.

وذكر أن هذه الحالات كانت عبارة عن تقارير من ضحايا أو ملفات عن الجناة المزعومين مع ضحايا متعددين، وهذا هو السبب في أن 613 لا يعكس عدد الأشخاص الذين تعرضوا للإيذاء. وقال إن هذه الحالات من بين التي تم وضعها فى ملفات بالفعل.

وأدلى باتوري بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي قدم فيه مؤتمر الأساقفة الإيطاليين تقريرا عن حماية القاصرين في الكنيسة.

وتظهر هذه الدراسة، التي تغطي عامي 2020 و 2021 ، أنه في هذين العامين تقدم 89 ضحية مزعومة، وأبلغوا عن حالات مثل التحرش الجنسي أو الجماع الجنسي أو السلوك غير اللائق داخل الكنيسة.

وكانت غالبية الضحايا تتراوح أعمارهم بين 10 و 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة. وهذه القضايا حالية أو ترجع إلى الماضي. وقال التقرير إنه إضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن 68 من الجناة المزعومين.