روسيا ترفض الحكم في قضية إسقاط الطائرة الماليزية فوق شرقي أوكرانيا

رفضت روسيا حكم الإدانة من قبل المحكمة الهولندية فيما يتعلق بإسقاط طائرة الركاب الماليزية التي كانت في رحلتها رقم "إم إتش 17" فوق شرقي أوكرانيا في 2014 باعتباره حكما مسيسا.



وأعلنت وزارة الخارجية الروسية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس أن: "مسار المحاكمة ونتائجها يؤكدان حقيقة أنها مبنية على مهمة سياسية لتعزيز رواية.. تورط روسيا في المأساة".



وقضت المحكمة الجنائية الهولندية بسجن روسيين وأوكراني مدى الحياة. واعتبر القضاة أنه تم إثبات أن الثلاثة انفصاليين السابقين الكبار آنذاك مسؤولون عن استخدام الصاروخ من طراز "بوك" المضاد للطائرات الذي أسقط الطائرة. ولقي جميع الركاب الـ298 حتفهم.



وأفاد التقرير بأن المدفع الذي تم استخدامه لإطلاق الصاروخ تم إرساله إلى أوكرانيا من قاعدة عسكرية في كورسك بروسيا، ثم تمت إعادته عبر الحدود بعد إسقاط الطائرة.



ويعتبر قضاء المدانين لمدة عقوبتهم أمرا بعيد الاحتمال، حيث يقيمون في روسيا ويتردد بالفعل حديث غير رسمي من مصادر أمنية في موسكو أنه لن يتم تسليمهم.



ولطالما نفت روسيا أي مسؤولية وتلقي باللائمة على أوكرانيا في إسقاط الطائرة رغم وجود أدلة تناقض ذلك.



وانتقدت وزارة الخارجية الحكم مجددا اليوم قائلة: "المحاكمة التي أقيمت في هولندا لديها كل الفرص لتصير إحدى أكثر المحاكمات الفاضحة في التاريخ، بقائمتها الطويلة من الغرائب والتناقضات والاستنتاجات المشكوك فيها من قبل الادعاء، التي شملها الحكم رغم ذلك".