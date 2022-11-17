أردوغان: يمكن إعادة ضبط العلاقات مع مصر وسوريا ولكن بعد يونيو المقبل

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أنه يمكن إعادة النظر في العلاقات مع سوريا ومصر، في المستقبل القريب، وذلك عقب الانتخابات التي سوف تشهدها تركيا في يونيو من العام المقبل.

ورد أردوغان على سؤال الصحفيين خلال رحلة العودة من إندونيسيا حيث شارك في قمة مجموعة العشرين، حول طبيعة العلاقات مع مصر وسوريا، قائلا: "يمكننا إعادة النظر في علاقاتنا مع الدول التي نعيش معها مشاكل، بعد الانتخابات".

وأضاف: "لا توجد خصومة أبدية في السياسة. بمجرد أن يحين الوقت يمكن الجلوس وتقييم الأوضاع وإجراء تحديث وفقا لذلك".

وسبق وأكد أردوغان أهمية الوفاق مع الشعب المصري، وقال في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، "تجمعنا بالشعب المصري أخوّة. لا يمكن أن يكون هناك خلاف مع الشعب المصري، لهذا السبب نحتاج إلى إقامة هذا السلام هناك في أقرب وقت ممكن".