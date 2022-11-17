برلين: مجموعة السبع تعتزم تكثيف تبادل المعلومات حول تداعيات حرب أوكرانيا والإرهاب

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تعتزم تكثيف تبادل المعلومات حول تداعيات الحرب في أوكرانيا والإرهاب.

وجاء إعلان الوزيرة، التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، على هامش لقاء عقدته مع نظرائها من دول المجموعة في مدينة التفيل، غربي ألمانيا، مساء اليوم الخميس.

وأوضحت فيزر أن وزراء دول السبع قرروا " تعميق عملنا بصورة أكبر حتى خارج هذه المؤتمرات" مشيرة إلى أن الغرض من ذلك هو أن تتعلم دول المجموعة من بعضها البعض حماية الديمقراطية، وقالت إن اليابان لديها، على سبيل المثال، وزارة خاصة لحماية الاقتصاد والعلوم، وإن وزارة الداخلية الفرنسية قطعت شوطا بعيدا لاسيما في التعاون مع منصات مستقلة لتقصي الحقائق على الإنترنت بغرض مكافحة المعلومات المضللة.

وتتولى ألمانيا حاليا، وحتى نهاية العام الحالي، الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين التي تضم أيضا الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

ومن المقرر أن تتولى اليابان رئاسة المجموعة مع بداية عام 2023.