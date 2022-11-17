بولندا: أوكرانيا لن تشترك في التحقيق بشأن الهجوم الصاروخي على أراضينا

قال الرئيس البولندي أندريه دودا، إن اشتراك متخصصين من أوكرانيا، في التحقيق بشأن الضربة الصاروخية على الأراضي البولندية، تحكمه قواعد المساعدة القانونية الدولية.

وقال دودا اليوم الخميس، عقب زيارة الموقع المتضرر في قرية برتسفودوف: "إذا كان الضيوف من أوكرانيا يريدون إلقاء نظرة على التحقيق الجاري، سيكون من الممكن حينئذ عرضه عليهم، كما تم عرضه علي اليوم".

وأضاف: "لكن عندما يتعلق الأمر بمشاركة فعلية في التحقيق، والاطلاع على وثائق، ومعلومات، سيتطلب الأمر حينئذ بالفعل قواعد تعاقدية معينة، فيما يتعلق بالقانون الدولي والاتفاقات الدولية".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه سيتم السماح بمشاركة خبراء من بلاده في التحقيق، مشيرا إلى أن الموافقة قد وصلت من بولندا.

ولم يعلق دودا بشكل صريح، عما إذا كانت بولندا قد أعطت الضوء الأخضر لذلك، من عدمه.