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وقعت الأردن وإسرائيل اليوم الخميس، إعلان نوايا لإعادة تأهيل وتحسين بيئة ونظام المياه لنهر الأردن والبحر الميت، وهما مسطحان مائيان مشتركان انخفضت مستوياتهما على مر السنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردينة (بترا).

وقالت (بترا) إن إعلان النوايا الذي تم على هامش قمة المناخ (كوب 27) المنعقدة في منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر، جاء بهدف السعي لإعادة تأهيل نهر الأردن، الذي انخفض منسوب جريانه إلى 7 %، وما ترتب عليه من انخفاض منسوب البحر الميت 3 أقدام سنويا.

ويقع البحر الميت، أكثر مسطحات المياه ملوحة في العالم، بين إسرائيل والضفة الغربية والأردن.

ويبلغ نصيب الفرد من استهلاك المياه في الأردن الذي يعاني من ندرة المياه أقل من 100 متر مكعب سنويا، وهو أقل من المعدل العالمي لفقر المياه.

وأدى انخفاض مستويات المياه الجوفية وتغير المناخ وزيادة عدد السكان إلى زيادة الضغط على مواردها المائية المحدودة.