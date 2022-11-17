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الديمقراطيون يفقدون السيطرة على مجلس النواب الأمريكي

د ب أ
نشر في: الخميس 17 نوفمبر 2022 - 2:29 ص | آخر تحديث: الخميس 17 نوفمبر 2022 - 2:29 ص

فقد الديمقراطيون بزعامة الرئيس الأمريكي جو بايدن السيطرة على مجلس النواب، وفقا لتوقعات محطات بث أمريكية بما في ذلك (إن بي سي) و(سي إن إن) بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

واستعاد الجمهوريون مجلس النواب المؤلف من 435 مقعدا من خلال اجتياز عتبة 218 مقعدا اللازمة للحصول على الأغلبية مساء الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن"، بعد ثمانية أيام من الانتخابات.

ويأتي الفوز بهامش أقل مما توقعه الخبراء ولا يرقى إلى مستوى "الموجة الحمراء" التي وعد بها الجمهوريون، الذين سيتمكنون الآن من عرقلة مشاريع القوانين الديمقراطية حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر 2024.

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