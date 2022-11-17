ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار جنوب غربي إيران إلى 7 أشخاص

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفع عدد القتلى جراء هجوم بإطلاق النار جنوب غربي إيران إلى سبعة أشخاص، بحسب وكالة أنباء "فارس"، اليوم الخميس.

وذكرت "فارس" أن مصابين اثنين توفيا متأثرين بجراحهما، صباح اليوم.

ووقع الهجوم جراء إطلاق عدد من الأشخاص النار على عناصر الشرطة، ومدنيين ببنادق هجومية في السوق المركزية بمدينة إيذه بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

وأعلن المدير العام لعدلية محافظة خوزستان، الليلة الماضية، اعتقال ثلاثة أشخاص من "الضالعين الأساسيين" في الهجوم.

ولم تتضح بعد خلفية الحادث، وما إذا كان مرتبطا بالاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة في إيران منذ نحو شهرين.

كان 15 شخصا قد قتلوا، وأصيب 27 آخرون في هجوم شنه مسلحون على مرقد في شيراز بمحافظة فارس جنوبي إيران الشهر الماضي، وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه.