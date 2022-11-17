 ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار جنوب غربي إيران إلى 7 أشخاص - بوابة الشروق
الخميس 17 نوفمبر 2022 11:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار جنوب غربي إيران إلى 7 أشخاص

د ب أ
نشر في: الخميس 17 نوفمبر 2022 - 10:04 ص | آخر تحديث: الخميس 17 نوفمبر 2022 - 10:04 ص

ارتفع عدد القتلى جراء هجوم بإطلاق النار جنوب غربي إيران إلى سبعة أشخاص، بحسب وكالة أنباء "فارس"، اليوم الخميس.

وذكرت "فارس" أن مصابين اثنين توفيا متأثرين بجراحهما، صباح اليوم.

ووقع الهجوم جراء إطلاق عدد من الأشخاص النار على عناصر الشرطة، ومدنيين ببنادق هجومية في السوق المركزية بمدينة إيذه بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

وأعلن المدير العام لعدلية محافظة خوزستان، الليلة الماضية، اعتقال ثلاثة أشخاص من "الضالعين الأساسيين" في الهجوم.

ولم تتضح بعد خلفية الحادث، وما إذا كان مرتبطا بالاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة في إيران منذ نحو شهرين.

كان 15 شخصا قد قتلوا، وأصيب 27 آخرون في هجوم شنه مسلحون على مرقد في شيراز بمحافظة فارس جنوبي إيران الشهر الماضي، وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك