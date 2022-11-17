 السلطات الإسبانية تحتجز الباخرة الجزائرية طارق بن زياد - بوابة الشروق
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السلطات الإسبانية تحتجز الباخرة الجزائرية طارق بن زياد

رويترز
نشر في: الخميس 17 نوفمبر 2022 - 4:57 ص | آخر تحديث: الخميس 17 نوفمبر 2022 - 4:57 ص

أكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان الجزائري مونسي علي، أن السلطات الإسبانية قامت بحجز باخرة نقل المسافرين طارق بن زياد على مستوى ميناء أليكانت الإسباني.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، في تصريح له، إلى أن قرار حجز الباخرة يعود إلى عدم احترام شروط النظافة.

وقال إن قبطان الباخرة لم يقم بواجبه على مستوى الرصيف الذي كانت سترسو به السفينة بميناء أليكانت.

ودعا مونسي السلطات المعنية إلى القيام بدورها وكشف أسباب حجز الباخرة، معتبرا أن الأسباب المذكورة لا تؤدي إلى حجز باخرة مثل باخرة طارق بن زياد.

 

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