ألمانيا تتعهد ببداية سريعة لدعم الغاز الطبيعي للأسر والشركات

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بتطبيق سريع لدعم سعر الغاز الطبيعي، الذي أوصت به لجنة شكلتها الحكومة الألمانية من أجل تخفيف حدة تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة.



ونقلت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الخميس عن السياسي الاشتراكي الديمقراطي قوله في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين إن "مجلس الوزراء يعتزم البدء في تنفيذ المقترحات يوم الأربعاء المقبل، ونحن لا نريد أن ندع أي أحد في هذا الموقف الصعب".



وتمر ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بأوج أزمة تاريخية في مجال الطاقة اجتاحت القارة مع قطع روسيا إمداداتها من الغاز، وأعدت ألمانيا حزمة مساعدات طوارئ بقيمة 200 مليار يورو.



وسيتم استخدام نصف هذا المبلغ لمساعدة الأسر والشركات التي تواجه ارتفاع أسعار الطاقة، وذلك بحسب الهيئة المستقلة للغاز الطبيعي والتدفئة والتي طرحت تقريرها النهائي يوم الاثنين الماضي.



ومن المتوقع أن تعاود أسعار الغاز ارتفاعها مرة أخرى وذلك على الرغم من أنها هبطت في الأسابيع القليلة الماضية بفضل طقس خريفي دافئ بشكل غير معتاد. وقد أجرت برلين محادثات مع الاتحاد الأوروبي حول هذا الإجراء.



وتعتزم ألمانيا في مارس المقبل وضع حد أقصى لنحو 80% من الغاز الذي تستهلكه نحو 20 مليون أسرة وشركة صغيرة بواقع 12 سنتا لكل كيلووات/ساعة على أن يصل هذا الحد إلى 5ر9 سنت في حال استخدام الغاز للتدفئة.



وحتى تتمكن هذه المجموعة من تجاوز الفترة المقبلة حتى الخريف، ستتلقى في وقت مبكر من ديسمبر المقبل دفعة أولى بواقع 1/12 من الاستهلاك السنوي.