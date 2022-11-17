مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تشارك في حوار المنامة

تتوجه مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، إلى البحرين اليوم الأربعاء ولمدة خمسة أيام لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكتروني أن ليف ستسافر إلى البحرين كجزء من وفد الولايات المتحدة المشترك إلى حوار المنامة حيث ستلتقي خلال رحلتها بمجموعة من المسؤولين لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية.

وستنضم ليف إلى وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات، كولن كال، أثناء جولته في البحرين الذي للمشاركة في حوار المنامة الذي يعقده المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وسيبحث فيه المسؤول الأمريكي "الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات في الشرق الأوسط لتحقيق تقدم نحو الأهداف الأمنية المشتركة".