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الجزائر.. إغلاق تلفزيون بعد بثه مشاهد خادشة للحياء من فيلم أمريكي

علم الجزائر
علم الجزائر
رويترز
نشر في: الخميس 17 نوفمبر 2022 - 5:07 ص | آخر تحديث: الخميس 17 نوفمبر 2022 - 5:07 ص

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن سلطة تنظيم القطاع السمعي البصري في البلاد أمرت بإغلاق تلفزيون خاص بعد بثه فيلما يحتوي على مشاهد اعتبرت "خادشة للحياء".

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن "سلطة ضبط السمعي البصري قررت الوقف الفوري والنهائي لقناة الأجواء"، حيث اتخذ القرار بعد قيام التلفزيون مساء الأحد ببث "محتوى خادشا للحياء ومشاهد تتنافى والقيم الاجتماعية".

وتمت الإشارة إلى أن قناة الأجواء بثت مساء الأحد فيلما أمريكيا يتضمن مشاهد اعتبرت أنها تشكل "خروقات مهنية وأخلاقية"، وتتنافى مع "احترام خصوصيات المجتمع الجزائري وكذا متطلبات الآداب العامة".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاهد التي تظهر رجلا وامرأة في فراش عاريين بشكل شبه كلي.

من جهتها، أقرت القناة الخاصة التي تبث من لندن، عبر صفحتها في "فيسبوك" بأنها ارتكبت "خطأ فادحا" واعتذرت لمشاهديها ولكل الجزائريين الذين ودعتهم.

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