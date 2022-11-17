بولندا تبحث في سول تمويل صفقات سلاح مع كوريا الجنوبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تبحث وزيرة المالية البولندية ماجدالينا رتسيتشكوفسكا في كوريا الجنوبية، مسألة تمويل مشتريات لمعدات أسلحة كورية، حسبما أفادت وزارة المالية البولندية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس.

والتقت رتسيتشكوفسكا وزير المالية، نائب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، تشو كيونج هو، وممثلين من بنك التنمية الكوري، وبنك "كوريا إكسيم".

ووفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، قال تشو إن صفقات السلاح بين البلدين تعكس مستوى تعاونهما المرتفع.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي وقعت فيه كوريا الجنوبية مؤخرا صفقات سلاح بحوالي 3ر12 مليار دولار لتصدير دبابات قتالية، وطائرات مقاتلة إلى بولندا.

كما طلب تشو من بولندا دعم عرض كوريا الجنوبية لبناء محطة محلية للطاقة النووية، تعتمد على تكنولوجيا "أيه بي آر1400" في باتناو، على بعد حوالي 240 كيلومترا غرب العاصمة البولندية وارسو.

ورافق رتسيتشكوفسكا في الزيارة المديرة التنفيذية لبنك التنمية الوطني البولندي "بي جي كيه" بياتا داسزينسكا موزيتشكا، والوزير بمستشارية رئاسة الوزراء البولندية تاديوش كوسينسكي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن موقع الوزارة.

كما ناقش الطرفان تقديم الدعم لإعادة إعمار أوكرانيا في فترة ما بعد الحرب.