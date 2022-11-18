ألمانيا: روبرت كوخ يرصد استمرار الاتجاه التنازلي في إصابات كورونا

أشارت تقديرات معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات في ألمانيا إلى استمرار الاتجاه التنازلي في إصابات كورونا المسجلة.

وذكر المعهد في تقريره عن تطور وضع كورونا الصادر مساء اليوم الخميس، أن المعدل الأسبوعي لحالات الإصابة الأسبوع الماضي تراجع بنسبة 17% مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

وتتعلق أغلب نتائج التقرير بالوضع في الأسبوع الماضي.

وأضاف المعهد أن عدد الحالات التي يجري علاجها في المستشفيات بسبب الإصابة بمرض كوفيد-19 تراجع بشكل طفيف، كما تراجع عدد الأشخاص الذين يجري علاجهم من مسار خطير للمرض في أقسام الرعاية المركزة.

وقال المعهد إن التراجع في أعداد الإصابات بدأ في الظهور بالفعل منذ منتصف أكتوبر الماضي، وذكر المعهد أن عدد حالات تفشي المرض في دور المسنين ودور الرعاية تراجع أيضا.

ويعتبر المعهد أن من الصعب منع إصابات الجهاز التنفسي الشديدة في الخريف لأن الناس يبقون لفترات أطول داخل القاعات المغلقة، وقال إنه لهذا السبب فإن من المتوقع أن يكون هناك عدد مرتفع من مثل هذه الإصابات في الأسابيع المقبلة.