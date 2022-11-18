 الهند تتعاقد لتصدير 3.5 مليون طن من السكر هذا العام - بوابة الشروق
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الهند تتعاقد لتصدير 3.5 مليون طن من السكر هذا العام

د ب أ
نشر في: الخميس 17 نوفمبر 2022 - 10:44 م | آخر تحديث: الخميس 17 نوفمبر 2022 - 10:44 م

قالت جمعية مطاحن السكر الهندية، إن من بين إجمالي الصفقات التي تمت حتى الآن هذا العام، وبدأت الشهر الماضي، تم تصدير 200 ألف طن من السكر المطحون في أكتوبر، ما يعادل حوالي نصف الكمية في الشهر نفسه من العام الماضي.

 

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت جمعية المصدرين في بيان اليوم الخميس، إنه تم التوقيع على كثير من التعاقدات للموسم الجديد، قبل فترة طويلة من صدور حصص التصدير مطلع نوفمبر الجاري.

 

غير أن المصانع تتفاوض من جديد على أسعار عقود التصدير، بعدما ارتفعت أسعار السكر عالميا، منذ أن أعلنت الحكومة أن العقود الآجلة القياسية للسكر، سجلت أعلى مستوى لها خلال عام يوم أمس الأربعاء.

 

ووفقا للجمعية، تراجع إنتاج الهند من السكر بنسبة 4.3% على أساس سنوي ليصل إلى 1.99 مليون طن في الأول من أكتوبر حتى الخامس عشر من نوفمبر.

 

وبحلول منتصف الشهر، قام 321 مصنعا بعصر قصب السكر بالبلاد، مقارنة مع 308 مصانع قبل عام.

 

وفي ولاية أوتار براديش، ارتفع إنتاج السكر إلى 360 ألف طن مقارنة مع 290 ألف طن.

 

وانخفض الإنتاج في ولاية ماهاراشترا، غربي البلاد، إلى 860 ألف طن مقابل 890 ألف طن، وأنتجت كرنتاكا 610 أطنان متراجعة عن 760 ألفا قبل عام.


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