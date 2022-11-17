صناعة النفط البريطانية تحذر من آثار الضريبة الجديدة على الاستثمار

حذرت صناعة النفط والغاز الطبيعي البريطانية من أن أي زيادة في ضريبة الأرباح الاستثنائية التي أعلنتها الحكومة البريطانية اليوم تهدد الاستثمار في القطاع.

وقالت منظمة تمثل مصالح شركات النفط والغاز في بريطانيا إن تغيير قانون الضرائب سيجعل من الصعب على الشركات وضع خطط للإنفاق على مشروعات البنية التحتية الجديدة التي يمكن أن تستمر لعقود.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إنتاج النفط والغاز في بريطانيا يتراجع على المدى الطويل في حقول بحر الشمال رغم استمرار اعتماد بريطانيا على الوقود الأحفوري لتلبية أغلب احتياجاتها في مجالات التدفئة والكهرباء والنقل.

ونقلت بلومبرج عن دريدر ميشي الرئيس التنفيذي لمنظمة "أوف شور إنيرجيز يو.كيه" الممثلة لشركات النفط والغاز القول إنه "على عكس السياسيين تفكر شركات الطاقة وتستثمر في العقود المقبلة وليس في الدورات الانتخابية.. المنهج الخاص بنا يعني أننا نبني صناعة مستقرة وقوية ومزدهرة، والتي تدعم الأمة لخمسين عام مقبلة. ونحن الآن نخطط لخمسين عاما مقبلة ونريد العمل مع سياسيينا للقيام بنفس الأمر".

يذكر أن وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت أعلن زيادة ضريبة الأرباح الاستثائية على شركات النفط والغاز الطبيعي من 25% حاليا إلى 35% وتمديد فترة هذه الضريبة حتى 2028 وهو ما يعني تحقيق حصيلة تبلغ 19 مليار جنيه إسترليني (22 مليار دولار) من قطاع النفط والغاز بحلول 2028 ليصل إجمالي الأعباء الضريبية على القطاع إلى 80 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة المذكورة بحسب منظمة أوف شور إنيرجيز يو.كيه.