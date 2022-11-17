ترودو ودودا يناقشان الحاجة إلى إجراء تحقيق بشأن الإنفجارت الأخيرة في بولندا

أكد رئيس الوزراء الكندي،جستن ترودو، اليوم الأربعاء، والرئيس البولندي، أندريه دودا، الحاجة إلى إجراء تحقيق شامل في التفجيرات الأخيرة على الأراضي البولندية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وجاء في بيان من مكتب رئيس الوزراء الكندي أن ترودو والرئيس البولندي ناقشا الحاجة إلى تحقيق شامل لتحديد سبب الانفجارات.

واتفق كل من ترودو ودودا على الحاجة إلى العمل بالشراكة مع حلفاء الناتو وشركاء آخرين في هذا الشأن، حيث ألقيا باللوم على روسيا في أعمال العنف.

وجاء في البيان أن الزعيمين اتفقا على البقاء على اتصال ومواصلة العمل إلى جانب أعضاء آخرين في المجتمع الدولي، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مع محاسبة روسيا على غزوها غير المبرر لأوكرانيا.

وأفادت وسائل إعلام عالمية، أمس الثلاثاء، بأن صاروخا سقط في منطقة بولندية على الحدود مع أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخصين.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج اليوم الأربعاء إن التحليل الأولي يشير إلى أن حادث الصاروخ في بولندا نجم عن صاروخ دفاع جوي أوكراني.