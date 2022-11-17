أردوغان يكشف عن فرصة لإعادة النظر في العلاقة مع بشار الأسد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده يمكن أن تعيد النظر في علاقتها مع دمشق بعد انتخابات 2023 التركية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الخميس.



وبحسب ما نشرته «الأناضول»، أضاف أردوغان، بسؤاله حول العلاقة مع سوريا: «يمكننا إعادة النظر مجددا في علاقاتنا مع الدول التي لدينا معها مشكلات، ويمكننا القيام بذلك بعد انتخابات يونيو الرئاسية».



وتابع: «ليس هناك خلاف واستياء أبدي في السياسة، ويمكن تقييم الوضع عندما يحين الوقت وتجديده وفقًا لذلك».



وفي وقت سابق من اليوم، حذرت وزارة الخارجية السورية تركيا، من القيام بنشاطات عسكرية في سوريا.



وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: «نحذر تركيا من استغلال حادثة انفجار إسطنبول، للقيام بنشاطات أو خطوات في سوريان سندافع عن كل ذرة تراب من أرضنا».



وكشفت وكالة رويترز، في وقت سابق نقلًا عن مسؤول تركي، نية بلاده بدء عمليتين عسكريتين ضد حزب العمال الكردستاني «بي كا كا» الإرهابي في العراق وسوريا.



وقال المسؤول التركي: «سنبدأ عملية عسكرية في شمال سوريا بعد إتمام عملية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في العراق»، وذلك عقب هجوم شارع الاستقلال الإرهابي.