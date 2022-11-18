لجنة أممية تعتمد قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بأغلبية عظمى

اعتمدت اللجنة الثالثة (المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية) للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأغلبية كبرى، قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن 167 دولة صوتت لصالح مشروع القرار، وعارضته 5 دول، وامتنعت 7 دول عن التصويت.

وقدمت جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع دولة فلسطين، مشروع القرار بالنيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وحظي القرار برعاية غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي، ودول أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا.

ومن المقرر رفع مشروع القرار لاعتماده من قبل الجمعية العامة في أواسط شهر ديسمبر المقبل.

ويؤكد مشروع القرار ضرورة ممارسة الشعب الفلسطيني، في جميع أماكن تواجده، حقه في تقرير مصيره ونيل حريته، كما كفلت له ذلك كل الشرائع الدولية، واعتبار ذلك شرطا أساسيا لتحقيق حل عادل وشامل لقضية فلسطين بكل جوانبها.

وجاء التصويت بعد أيام من اعتماد اللجنة الرابعة لقرار يطلب رأيا استشاريا يحدد التبعات القانونية لانتهاك إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن هذا التأييد الكاسح من قبل المجتمع الدولي وبشكل شبه جماعي، يدلل على استمرار العالم في الالتفاف حول حق الشعب الفلسطيني في ممارسة هذا الحق المقدس والمصان في ميثاق الأمم المتحدة.