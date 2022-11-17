قادة الأعمال في كوريا الجنوبية والسعودية يبحثون سبل تعميق شراكتهم الاقتصادية

ناقش قادة الأعمال في كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية اليوم الخميس سبل تعميق شراكتهم الاقتصادية ، مشيرين إلى تغير المناخ وتكنولوجيا الفضاء والحيوية كمجالات جديدة يمكن للجانبين التعاون فيها كاستثمار مستقبلي.

وعقد مجلس الأعمال الكوري السعودي، الذي تشارك في استضافته الغرفة التجارية الصناعية الكورية واتحاد الغرف السعودية، في الوقت الذي يزور فيه ولي عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كوريا الجنوبية في زيارة من المتوقع أن تركز على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وكان ولي العهد السعودي قد وصل إلى كوريا الجنوبية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن رؤية الرياض 2030 الإصلاحية، التي يدفعها الأمير محمد بن سلمان، توفر فرصة للبلدين لتعزيز الاستثمار، خاصة وأن الجانبين أظهرا اهتماما كبيرا بمشروعي مدينة نيوم السعودية والبحر الأحمر.

وحضر الحدث حوالي 40 مشاركا، بمن فيهم كيم دونج ووك، نائب الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي موتور، وفهد الوعلان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الوعلان، بصفتهما ممثلين رئيسيين للجنة التعاون الاقتصادي.