منتخب الشباب يكتسح الجزائر بثلاثية في بطولة شمال إفريقيا

تغلب المنتخب المصري للشباب على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة، في ثاني مباريات الفراعنة بكأس شمال إفريقيا.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على إستاد الكرم في تونس، جيدة المستوى، وسط سيطرة من منتخب مصر على مجرياتها، مع محاولات على استحياء من الفريق الجزائري.

وتمكن المنتخب المصري من التقدم في النتيجة بالدقيقة 11 عن طريق عبد الرحمن خالد، قبل أن ينقذ عبد المنعم تامر، حارس الفراعنة، مرماه من هدف مؤكد للمنتخب الجزائري في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني، استطاع محمد عبد الله من إضافة الهدف الثاني للمنتخب المصري، قبل أن يحصل لاعب المنتخب الجزائري على بطاقة حمراء في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 87، تحصل عمر خضر، لاعب المنتخب المصري على ركلة جزاء، نفذها أحمد خالد كباكا في الشباك بنجاح، ليعلن عن فوز الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد منتخب مصر إلى النقطة الرابعة، بعدما سبق له التعادل بهدف لمثله أمام ليبيا في الجولة الأولى.