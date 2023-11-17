احتجاجات في إسبانيا عقب إعادة انتخاب سانشيز رئيسا للوزراء

خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، عقب إعادة انتخاب رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز لولاية جديدة في منصبه.

وكانت الليلة الماضية هي الـ 14 على التوالي للمظاهرات التي اتسمت بالعنف في بعض الأحيان، أمام مقر الحزب الإشتراكي العمالي الإسباني، الذي ينتمي إليه سانشير، ضد اتفاق عفو عن الانفصاليين الكتالونيين.

وكان سانشيز تعهد بالعفو عن حزبين كتالونيين مقابل الحصول على أصواتهما في البرلمان لدعم ترشحه أمس الخميس، الأمر الذي أتاح له الفوز بمدة جديدة لأربع سنوات بعد حوالي أربعة شهور من إجراء انتخابات مبكرة.

ولوح المشاركون بأعلام إسبانيا، ورددوا "الوحدة الوطنية" و"تحيا إسبانيا". وأطلق البعض السُباب بحق سانشيز.

وألقى متظاهرون ملثمون، معظمهم من الشباب، زجاجات وكرات تنس ومتاريس وألعابا نارية شعلات ضوئية على الشرطة، وفقا لما تم بثه عبر التلفزيون.

وذكرت وكالة أنباء "يوروبا برس"، نقلا عن السلطات، أن الشرطة فضت الاحتجاج، وقد أصيب سبعة أشخاص، من بينهم شرطي، بجروح طفيفة. وتم القبض على 7 آخرين.