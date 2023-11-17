زيلينسكي يعترف بتراجع عدد شحنات القذائف لأوكرانيا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس

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أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن شحنات قذائف المدفعية إلى بلاده "انخفضت" بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الشهر الماضي.

وقال زيلينسكي للصحافة: "انخفضت إمداداتنا"، مشيرا خصوصا إلى القذائف من عيار 155 ملم التي تُستخدم على نطاق واسع عند خطوط الجبهتين الشرقية والجنوبية في أوكرانيا.

وأضاف "الأمر ليس كما لو أن الولايات المتحدة قالت لن نُعطي أي شيء لأوكرانيا. لا، لدينا علاقات جادة وقوية جدا".

وتابع "إنه أمر طبيعي، الجميع يقاتلون من أجل البقاء. لا أقول إنه أمر إيجابي، لكن هكذا هي الحياة وعلينا أن ندافع عما هو لنا".

وأعرب زيلينسكي عن أسفه قائلا "اليوم لدينا مشاكل مع نقص قذائف المدفعية من عيار 155 ملم".

وأوضح أنه في كل أنحاء العالم "أصبحت المستودعات فارغة، أو أن هناك حدا أدنى قانونيا لا تستطيع هذه الدولة أو تلك النزول عنه".

ورحب الرئيس الأوكراني بجهود الولايات المتحدة لزيادة إنتاج هذا النوع من الذخيرة.

وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن حزم المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا يجري تقليصها بسبب انتهاء التمويل المتفق عليه لدعم كييف.

وأشار كيربي خلال المؤتمر الصحفي إلى أن "التمويل المخصص لأوكرانيا ينفد، ولهذا السبب يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ قرارات صعبة حاليا".