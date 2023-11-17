البرلمان الألماني يتراجع عن خطط تقليص تمويل الخدمات التطوعية

تراجعت لجنة شؤون الموازنة في البرلمان الألماني (بوندستاج) عن خطط تقليص تمويل الخدمات التطوعية.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قررت اللجنة ليلة الخميس - الجمعة زيادة التمويل لعام 2024 بمقدار 80 مليون يورو، لتذهب 53 مليونا منها إلى الخدمة التطوعية الاتحادية، كما تم تخصيص 27 مليونا إضافية لفعاليات السنة الاجتماعية التطوعية والسنة البيئية التطوعية والخدمة التطوعية الدولية للشباب.

وقال خبير شؤون الموازنة في حزب الخضر، برونو هونل: "في ظل الظروف العامة الصعبة، تعتبر هذه الزيادات نجاحا كبيرا". وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، رولف موتسينيش: "هذا يعني أنه في العام المقبل سيُجرى تمويل الخدمات التطوعية والخدمة التطوعية الاتحادية بالكامل".

كما تراجعت اللجنة عن تقليص تمويل خدمات دعم المهاجرين الشباب وما يطلق عليهم اسم "مدربي الاحترام" المعنيين بمكافحة معاداة السامية. وبوجه عام سيُجرى زيادة موازنة وزيرة الأسرة ليزا باوز بمقدار نحو 230 مليون يورو. وقال كبير نواب حزب الخضر في لجنة شؤون الموازنة سفين-كريستيان كيندلر إن ميزانية الوزيرة المنتمية لحزبه "محورية لتعايشنا الديمقراطي والاجتماعي"، مؤكدا أن المشاركة في الأعمال التطوعية أمر حيوي لنظام الدولة.

وتقوم لجنة شؤون الموازنة حاليا بإجراء التعديلات الأخيرة على مشروع الموازنة الاتحادية. ومن المنتظر أن تصدر اللجنة قرارها النهائي بشأنها يوم الخميس المقبل، ثم يصوت البرلمان على موازنة 2024 في الأول من ديسمبر المقبل.