أمين حماة الوطن بطنطا: الرئيس السيسي تحمل ما لا يتحمله بشر

رحب أسامة الجزار، أمين مركز طنطا لحزب حماة الوطن في محافظة الغربية، بالحضور بمؤتمر الحزب لتأييد السيسي، واستهل كلمته بالوقوف دقيقة حداد على شهداء مصر وغزة، قائلًا: "نحن نلتقي على حب الوطن لنقول للعالم أننا على قلب رجل واحد لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقف دفاعا عن الأمة العربية كلها وليس مصر وحدها ويتحمل ما لا يتحمله بشر، وسط كل هذه الظروف والأزمات".

جاء ذلك بفعاليات مؤتمر حزب حماة الوطن، بأرض الكوتة بمدخل قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية، تحت شعار "مشينا في طريق هنكمله"؛ وذلك لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة جديدة.

وجاء ذلك تحت رعاية الفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة الوطن، وبحضور اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية الأسبق ومساعد رئيس الحزب لأمانات وسط الدلتا؛ والوزير الأسبق طاهر أبوزيد؛ والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق؛ والنائبة ميرفت الكيان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ واللواء أحمد يحيي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأمين الحزب بالغربية؛ والمهندس أسامة الجزار أمين الحزب بمركز طنطا؛ ولفيف من النواب المحافظة وأهالي ومواطني محافظة الغربية.

وأضاف أن مصر كانت ولا تزال صخرة تتحطم عليها أحلام الأعداء؛ متابعًا: "لذا سخر الله رجلًا صدق ما عاهد الله عليه ووجدنا فيه الحصن القويم، والركن الرشيد، ولذلك نعلن دعمنا المطلق للرئيس السيسي، ونجاح الجيش والشعب يتمثل في الوقوف على قلب رجل واحد، ونحن نثق في وطنية السيسي ورؤيته المستنيرة، والاستحقاق الانتخابي تكليف لحماية الوطن، ولن نكتم الشهادة أو نتخاذل عن الحضور".