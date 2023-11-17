 ميسي يقود هجوم الأرجنتين لمواجهة أوروجواي في تصفيات مونديال 2026 - بوابة الشروق
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ميسي يقود هجوم الأرجنتين لمواجهة أوروجواي في تصفيات مونديال 2026

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 1:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 1:35 ص

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، التشكيل الذي سيخوض مواجهة أوروجواي اليوم الجمعة، في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

ويستضيف المنتخب الأرجنتيني نظيره أوروجواي على ملعب أرماندو، في الثانية من صباح اليوم الجمعة، في الجولة الـ 5 من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية.

وجاء تشكيل الأرجنتين لمواجهة اليوم كما يلي:

مارتينيز في حراسة المرمى 

الدفاع: تاجليافيكو - أوتامندي - روميرو - مولينا

خط الوسط: إينزو فرنانديز - ماك ليستر - رودريجو دي بول

الهجوم: نيكولاس جونزاليس - جوليان ألفاريز - ليونيل ميسي.


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