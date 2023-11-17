أبو عبيدة: المقاومة أعدت نفسها لدفاع طويل ومستمر ومرن ومن كل الاتجاهات

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن إنجازات المقاومين في الميدان هي قتل ضباط وجنود الاحتلال وتدمير آلياته ومدرعاته.



وأضاف خلال كلمة مُسجلة، مساء الجمعة، أنّ المقاومين يلاحقون قوات الاحتلال وآلياتها من شارع لشارع ويلتفون خلفهم ويُسددون ضربات قاتلة ضدهم.



وأشار إلى أن هذه الضربات تُجبر قوات الاحتلال على التراجع في بعض المحاور وتغيير مسارات تحركها باستمرار.



ولفت إلى أنّ المقاومة أعدت نفسها لدفاع طويل ومستمر ومرن ومن كل الاتجاهات، مؤكدا أنّ كل وقت تقضيه قوات الاحتلال في غزة سيُبكدها الخسائر المتواصلة.



ونوه بأن المقاومة وثّقت وعرضت الكثير من عمليات الاستهداف والتدمير لآليات الاحتلال واستهداف جنوده، وستعرض المزيد تباعا.