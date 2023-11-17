إصابة 4 جنود إسرائيليين أحدهم جروحه خطيرة بإطلاق صاروخ من لبنان

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، إن 4 جنود إسرائيليين أصيبوا جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان على منطقة المنارة، أحدهم بجروح خطيرة جدا.



وأضافت الصحيفة العبرية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالمدفعية محيط بلدات ياطر ومركبا ورب ثلاثين وحولا وميس الجبل في جنوب لبنان.



وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن مساء اليوم الجمعة، استهداف مقاتليه، مجموعة من القوات الخاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة حرج المنارة، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.



وأضاف الحزب في بيان مساء اليوم، نشرته وكالة الأنباء الوطنية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-11-2023 مجموعة مؤللة من القوات الخاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المتموضعة في حرج المنارة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".