الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 مسلحين خلال مداهمة لجنين بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اشتباك مع مسلحين خلال مداهمة في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية ومخيم مجاور للاجئين ليلة أمس الخميس، ما أسفر عن استشهاد خمسة مسلحين فلسطينيين ومصادرة أسلحة ومطاردة مسلحين كانوا يحاولون الاختباء بمستشفى.



وقال الجيش أن العملية في مخيم جنين كنت تهدف إلى الكشف عن عبوات ناسفة خاصة بإحدى الجماعات "الإرهابية المحلية"، بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".



وهاجمت طائرة مسيرة مسلحين كانوا أطلقوا النار على قواته خلال المداهمة، وقد تم خلال الاشتباكات إطلاق النار على فلسطينيين آخرين كانوا يلقون بعبوات متفجرة على القوات، على حد وصف الجيش الإسرائيلي.



وأشار الجيش إلى أن قواته قتلت خمسة مسلحين فلسطينيين على الأقل واستولت على ست بنادق هجومية في مخيم جنين.



من جهة أخرى، احتجزت شرطة الحدود سبعة فلسطينيين مطلوبين في جنين، بينهم قاسم جباري وهو عضو في مجموعة مسلحة محلية، وفقا للصحيفة.



وأوضح الجيش أنه قام بعملية في الخليل خلال الليل لرفع المقاسات الخاصة بمنازل ثلاثة مسلحين فلسطينيين فتحوا النار على نقطة تفتيش قرب القدس أمس، قبل هدمها المحتمل.



كان إطلاق النار قد أسفر عن مقتل إبراهيم فيتينا، وهو جندي بالشرطة العسكرية.



وبحسب إحصاءات رسمية فلسطينية صدرت مؤخرا، ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية وشرق القدس إلى 173 منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي، و378 منذ بداية العام الجاري.



وبلغ عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية والقدس منذ بداية العام الحالي 415 شهيدا، إضافة إلى آلاف الجرحى.